Messi pone a Morita entre futuras estrellas

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México.- Lionel Messi es, sin duda, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, el astro argentino ha dejado una huella imborrable en cada competición en la que ha participado, ganándose la admiración y el respeto de aficionados, compañeros y rivales alrededor del mundo.

El campeón del mundo con Argentina, quien recientemente disputó su último partido con la Albiceleste, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez por una razón ajena a lo ocurrido dentro del terreno de juego.

Messi, una de las principales figuras de Adidas, participó en una reciente campaña publicitaria en la que eligió a 10 jóvenes talentos llamados a marcar el futuro del futbol. Entre los nombres seleccionados por el actual atacante del Inter Miami destaca el del mexicano Gilberto Mora, joya de los Xolos de Tijuana y uno de los prospectos más prometedores del balompié nacional.

La presencia de Mora en la lista no pasó desapercibida, ya que el juvenil mexicano continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la Liga MX mientras espera la oportunidad de dar el salto al futbol europeo, uno de sus principales objetivos profesionales.

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"Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir oro clásico, pero con un trazo de pluma nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", se escucha en el promocional de la marca deportiva.