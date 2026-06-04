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Messi recibe el ´Premio Princesa de Asturias´

El campeón mundial en 2022 sucede a Serena Williams en el palmarés

Por EFE

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Messi recibe el ´Premio Princesa de Asturias´
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      España.- El futbolista argentino Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El actual jugador del Inter Miami CF se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo.

      Messi, de 38 años, suma una carrera marcada por títulos y récords. Con el FC Barcelona conquistó cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey, además de convertirse en el máximo goleador histórico del club con 672 tantos.

      En el PSG añadió dos ligas francesas. Con la selección argentina obtuvo el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

      El futbolista es ocho veces Balón de Oro, seis veces Bota de Oro y posee el récord Guinness de 91 goles en un año natural (2012). También ha recibido el premio Laureus en dos ocasiones y es embajador de UNICEF desde 2010.

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      UN GALARDÓN CON HISTORIA EN EL DEPORTE

      El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce cada año a figuras y entidades con impacto global. Messi sucede en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams, galardonada en 2025.

      En ediciones anteriores lo recibieron nombres como Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, la selección sudafricana de rugby, los hermanos Gasol, el Tour de Francia y atletas como Carl Lewis y Sebastian Coe.

      El futbol ha sido distinguido en cuatro ocasiones: la selección brasileña en 2002, la española en 2010 y en 2021 el premio compartido por Iker Casillas y Xavi Hernández.

      El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró, 50,000 euros, un diploma y una insignia acreditativa. La ceremonia de entrega se celebrará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

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