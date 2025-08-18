Investiga FGE muerte violenta de perros

CIUDAD VALLES.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el maltrato y muerte provocada a dos canes pequeños en la colonia Altavista.

Vecinos de la colonia Altavista narraron que antes del fin de semana, un hombre que aparentemente actúa bajo los influjos de alguna sustancia tóxica había matado a un par de perros de talla pequeña, que viven entre los contenedores y estructuras del campo conocido como “De los húngaros”, y que es una extensión de menos de una hectárea, enclavada en esa colonia.

Basándose en el Ley Estatal de Protección a los Animales, la FGE inició una carpeta de investigación, en la que también se incluyen las agresiones a vecinos de ese mismo lugar.

El hombre, al que conocen como “José N.” presuntamente es vecino del sector y ha causado destrozos a coches y viviendas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí