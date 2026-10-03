México enfrenta a Estados Unidos en Glendale con invicto en juego

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Estados Unidos en el estadio State Farm de Glendale, Arizona. En este inmueble, hogar de los Cardinals de la NFL, tanto el conjunto azteca como el de las barras y las estrellas tienen un invicto.

México mantiene invicto en estadio State Farm

México viene de empatar con Colombia y Perú; Estados Unidos goleó a Perú y a Chile, así que ambos vienen con la motivación de ganar el clásico de CONCACAF.

Para la Selección Mexicana, este estadio es sinónimo de buenos resultados. Desde su primer partido en este estadio -entonces llamado University of Phoenix Stadium- el Tricolor tiene un balance de seis victorias y cuatro empates, sin conocer la derrota.

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Rafael Márquez busca primera victoria en clásico

La última vez jugó en la cancha de los Cardinals fue el 19 de abril de 2023 en un partido amistoso contra Estados Unidos que terminó con empate 1-1. Es que, más allá del invicto que tiene en este estadio, nunca ha podido vencer a su acérrimo rival.

En 2014 igualó 2-2 frente a Estados Unidos. En 2023, la rivalidad más importante de la región tuvo un juego en Glendale y el partido terminó 1-1.

De acuerdo con los registros de US Soccer, el primer clásico tuvo lugar en 2007, cuando la selección de las barras y las estrellas se impuso por 2-0 ante más de 62 mil aficionados.

Por ende, esta es una gran oportunidad para el Tri, no sólo de sellar la primera victoria en la era de Rafael Márquez, también para ganar por primera vez en este estadio frente a Estados Unidos. "El Káiser" ya fue parte de otro momento histórico en esta rivalidad, cuando logró romper la maldición de Columbus en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Ahora, desde el banquillo, buscará un nuevo hito.