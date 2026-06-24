Investiga PRI a militante en video de entrega de apoyos oficiales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí inició una revisión interna tras la difusión de imágenes en redes sociales donde presuntamente aparece José Luis Mejía López, presidente del Comité Municipal del partido en la capital, durante una entrega de apoyos identificados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

En las fotografías difundidas, Mejía López aparece vestido con una chaqueta roja detrás de una mesa mientras una persona firma documentación. De manera extraoficial, los hechos habrían ocurrido en una bodega ubicada en la colonia Progreso, detrás de un Centro de Desarrollo y Aprendizaje (CDA). Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las circunstancias en las que fueron tomadas las imágenes.

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina, señaló que desconocía la situación; sin embargo, advirtió que el partido revisará el caso. "Lo checaré y tomaremos cartas en el asunto para que pueda desistirse o irse del partido, porque no podemos estar entregando despensas de otros partidos", declaró.

LEA TAMBIÉN Investiga Sedesore a su delegado por despensas en el PVEM El funcionario sabía que resguardar el producto en un partido político está prohibido, dijo Martínez Galarza

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Gregory Tovar, indicó que el asunto se encuentra bajo análisis al interior del partido y sostuvo que, hasta ahora, no existe una evidencia concluyente que permita emitir una sanción. Agregó que la dirigencia mantiene comunicación sobre el caso y que corresponderá a las instancias internas determinar si existe alguna responsabilidad.

José Luis Mejía López ha ocupado distintos cargos dentro de la estructura priista, entre ellos las secretarías de Gestión Social y de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo Estatal.

Asimismo, se desempeñó como tesorero y posteriormente como encargado de despacho en la entonces delegación de Villa de Pozos durante 2022, en la administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos.