"No se le debe nada a la UASLP", insiste Gallardo

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De forma mensual, la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, realiza depósitos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a las ministraciones calendarizadas del 2026, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Hasta el pasado 31 de mayo, la administración estatal adeuda un monto de 161 millones 553 mil 192.27 pesos a la casa de estudios, según el informe de ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pese a los datos oficiales de la federación, el mandatario estatal negó que la Sefin mantenga endeudamiento, porque cada mes entrega el financiamiento estatal a la institución de educación superior.

"Nunca, ni un año les hemos quedado a deber y nunca se le va a quedar a deber a la universidad. Queremos mucho a la universidad y vamos a cuidarla", asumió Gallardo Cardona.

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Derivado del convenio entre la Sefin y la SEP, el Gobierno del Estado ministrará a la UASLP 516 millones de pesos, correspondientes a participaciones estatales del ejercicio fiscal 2026.