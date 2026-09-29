México empata 1-1 con Perú en amistoso

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Rafael Márquez seguirá esperando por obtener su primera victoria al frente de México. Aunque fue ligeramente mejor, quedó claro que a su equipo aún le falta.

México empata con Perú en amistoso 2026

El Tricolor empató 1-1 con Perú en Nueva Jersey, en la segunda prueba del "Káiser".

Lo más rescatable del partido amistoso fue que, como en el partido pasado, hubo reacción y nunca se bajó los brazos para evitar la derrota.

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Para su segunda prueba, el Káiser probó un 11 titular completamente diferente, respecto al partido con Colombia. Había adelantado que quería observar a la mayoría de sus jugadores y lo cumplió.

Cuando los dos equipos se medían para descifrar la estrategia de su rival, un error puntual provocó que la Bicolor, sin merecerlo tanto, se adelantara en el marcador. La sorpresa se estaba dando en el Sports Illustrated Stadium.

Ante una displicente marca de Jeremy Márquez, Jairo Vélez no desaprovechó la oportunidad y definió de gran forma para vencer a Óscar García (26').

Reacción y cambios en el segundo tiempo

Con el gol peruano, México buscó de inmediato el empate. Al igual que contra Colombia, supo reaccionar al verse abajo en el marcador.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta la parte complementaria para que llegara la paridad.

Con un sólido testarazo, Víctor Guzmán se hizo presente y rescató al Tri de una derrota.

El defensa central no desperdició un centro preciso de Denzell García y mandó a guardar el balón a la portería de Pedro Gallese (49').

Rafa Márquez no estaba conforme con el empate y buscó la victoria en la recta final.

Mandó al terreno de juego a Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, pero ninguno logró marcar diferencia.

Como nota aparte, el partido que se mandó Mateo Chávez, quien fue el mejor de la Selección Mexicana.

También que "El Piojo" fue el único de todos los jugadores que ha participado en los dos juegos.

Queda claro que al Tricolor de Rafa aún le falta por mejorar, por lo pronto tiene que centrar su atención en su siguiente rival, el más importante de sus primeros partidos como seleccionador: Estados Unidos.