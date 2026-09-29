American Society rechaza reforma que prohíbe doble nacionalidad en México

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- La asociación de empresarios estadounidenses en México, American Society of Mexico (Amsoc), expresó este martes su rechazo a la reforma constitucional recién aprobada en el Senado mexicano, que prohibirá tener doble nacionalidad para aspirar a la Presidencia, una gobernación o la jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Rechazo de American Society a la reforma sobre doble nacionalidad

La reforma, impulsada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, establece que quienes aspiren a esos cargos deberán cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana única.

El dictamen fue avalado con 86 votos a favor y 42 en contra en la Cámara Alta, y posteriormente fue remitido a los congresos estatales.

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Ahora, la reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los 32 congresos estatales antes de entrar en vigor.

En un comunicado, American Society sostuvo que la medida restringe los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que fuera aprobada sin consultar a los posibles afectados y sin abrir un espacio de parlamento abierto.

"La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública", afirmó.

La asociación consideró además que "las diferencias de nacionalidad no deben convertirse en motivo para restringir derechos ni para presumir deslealtad de manera generalizada".

También criticó a los 86 senadores que respaldaron la reforma, al considerar que su voto respondió a una "disciplina política malentendida" colocada por encima de los derechos de los ciudadanos.

"Hacemos un llamado a las autoridades y a los legisladores a escuchar a las personas afectadas y a garantizar que cualquier reforma fortalezca la inclusión democrática de millones de mexicanos", zanjó American Society.

Contexto y avances de la reforma constitucional

La polémica reforma contra la doble nacionalidad modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La propuesta fue enviada a finales de agosto por Sheinbaum, al argumentar que una persona con doble nacionalidad "es ciudadano de dos naciones distintas" y "frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos".

La reforma avanza así en un contexto de recurrentes tensiones entre México y Estados Unidos por las advertencias de Washington sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los señalamientos de Sheinbaum contra cualquier forma de intervención o injerencia extranjera en asuntos internos del país.

También ocurre en la antesala de las elecciones de medio mandato de 2027, cuando México renovará gobernaciones en 17 estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. EFE

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