México Femenil avanza a semis

México.- México superó el sexto partido. Aunque tuvieron que pasar siete años para que la Selección Mexicana avanzara de la primera ronda de un Mundial Femenil Sub-17: se convirtieron en semifinalistas, después de derrotar 5-4 a Italia en una cardíaca tanda de penales.

Un duelo que estuvo marcado por la actuación de la guardameta Valentina Murrieta, quien atajó en dos ocasiones la pena máxima de las italianas.

Lo que hubiera sido el primer gol de la escuadra nacional, terminó en una larga revisión en el VAR. El efusivo festejo del Tricolor Femenil fue interrumpido cuando el arbitraje anuló el tanto que Ava Stack, anotó en el 15’, por un contacto en el área sobre Anna Copelli.

Stack se limitó a mirar con molestia a la silbante Lara Lee, más aún porque le concedió un penal al combinado italiano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tensión se sintió en el Estadio Olímpico de Rabat, Marruecos… Hasta que las futbolistas mexicanas soltaron un grito porque la arquera Valentina Murrieta atajó un tiro de Rachele Giudici.

Mientras el reloj marcaba el 40’, Murrieta nuevamente se convirtió en la salvadora de México, ya que atajó el segundo penal del partido, después de que una jugada agresiva de Mia Villalpando las pusiera en peligro. Italia, siguiendo un juego más agresivo, le pegó un susto al Tricolor Femenil —en los últimos momentos del partido— Martina Bressan remató en la portería mexicana.