México abre Mundial 2026 en el Azteca frente a Sudáfrica

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México abre Mundial 2026 con partido inaugural en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El momento llegó.

Por tercera vez en la historia, México acapara toda la atención al albergar un partido inaugural de la Copa del Mundo. La selección mexicana abrirá el jueves el Mundial 2026 midiéndose frente a Sudáfrica, una réplica inversa de la inauguración del torneo hace 16 años.

Las dos selecciones se citan el jueves en el estadio Azteca de la Ciudad de México, donde, el Tri tendrá el respaldo de todo un país como su mejor aliado.

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"En este tipo de situaciones hay que ser fuerte", afirmó el lateral Mateo Chávez sobre la condición de favorito de México en el Grupo A. "Hay que saber manejar este tipo de situaciones, porque muchas veces nos toca estar del otro lado, donde no eres favorito... Cuando sí, hay que aprender a jugar con eso, proponer tú, ir para adelante".

Javier Aguirre y la estrategia del Tri para el debut mundialista

Tal y como ocurrió 16 años atrás en Johannesburgo, donde el partido inaugural se saldó con un empate 1-1, México estará comandado por Javier Aguirre, en su tercera etapa tras haber dirigido el Tri en los Mundiales de 2002 y 2010.

El objetivo mexicano, obsesión para muchos, es alcanzar al menos los cuartos de final. Esa ha sido el techo de su selección en los mundiales, alcanzado como anfitrión, en 1970 y 1986.

México se atascó en los octavos de final en siete mundiales consecutivos, de 1994 a 2018, y se despidió tras la fase de grupos en Qatar 2022.

Con un plantel que combina veteranía, como el atacante Raúl Jiménez, y nuevos talentos, como el juvenil volante creativo Gilberto Mora, los mexicanos confían en alargar la racha de buenos resultados en debuts mundialistas: el equipo acumula siete torneos consecutivos sin perder. Un buen comienzo es, por tanto, vital para calmar los nervios locales.

"Estamos preparadísimos", aseguró el "Vasco" Aguirre en una conferencia de prensa previa al partido desde el Azteca. "Pase lo que pase, la gente estará con nosotros. Va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas".

El seleccionador afirmó que tiene su once inicial "muy estructurado" pero no dio pistas de la alineación. Indicó, no obstante, que todo el equipo está en su mejor forma, tanto física como mental.

"Estamos preparados para cualquier eventualidad, hemos intentado a lo largo del tiempo someterlos a distintas pruebas que han sido filtros para saber que no sólo es fútbol, es equilibrio emocional", destacó. "Hemos elegido 26 jugadores que están preparados para todo lo que venga mañana".

Pese a la ausencia de indicios, se prevé que el "Vasco" Aguirre apueste por un once inicial similar al que arrasó 5-1 a Serbia en el último amistoso previo a la cita mundialista, con un potente ataque liderado por Jiménez, acompañado de Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

La dupla César Montes y Johan Vásquez deberá reforzar la zaga, mientras que Érik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez se encargarán del mediocampo.

"Estamos muy concentrados, creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar y todos están emocionados para empezar", afirmó Gutiérrez, quien pese a los pocos partidos disputados con la camiseta mexicana se perfila como una de las sorpresas del conjunto.

Una de las ausencias más resonantes sería la del volante Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo pero quien ha perdido ritmo desde que fue sometido a una cirugía en el tobillo, junto a Alexis Vega y Mora.

La principal duda recae en el arco, ya que Aguirre todavía no ha decidido si apostará por Raúl Rangel, que se ganó la titularidad desde inicios del año, o por la veteranía de Guillermo Ochoa, quien acude a su sexto Mundial.

"No sé quien va a ser el titular", dijo a una pregunta sobre Ochoa. "Los 26 están emocionados, no tengo ninguna duda de que el plantel lo hará bien. En la portería estoy muy tranquilo".

Sudáfrica regresa al Mundial con la intención de sorprender a México

En su cuarta participación en en Mundial, Sudáfrica confía en estropear la fiesta mexicana. El seleccionador Hugo Broos reconoció que la tarea no será fácil pero prometió dar batalla en los céspedes.

"Es una realidad, México es el mejor equipo del grupo", admitió en una rueda previa al encuentro. Pero aseguro que mi equipo está listo y vamos a luchar con cada fibra y cada hueso".

Para ello, el entrenador belga deberá sacar máximo provecho de su fortaleza ofensiva, encabezada por Oswin Appollis, la principal pieza del conjunto y cuyo desempeño fue clave para que los Bafana Bafana terminaran las eliminatorias de África como primeros de su grupo, regresando a la máxima instancia del fútbol mundial tras haberse perdido las tres últimas ediciones.

"Aunque nos separan 14.000 kilómetros, sentimos el apoyo", agregó Broos al alabar el aliento recibido de la afición sudafricana. "Pueden estar seguros de que mañana verán un equipo del que podrán sentirse orgullosos".