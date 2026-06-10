Mundial debe transmitir paz sin importar banderas: Infantino

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El futbol suele ser una herramienta para llevar paz al mundo en tiempos de conflicto. Es mucho más que 22 jugadores corriendo atrás de un balón y ahora, con el desarrollo del torneo más importante que tiene este deporte, la Copa del Mundo, Gianni Infantino aprovechó para mandar un mensaje de paz y unidad.

En la conferencia de prensa inaugural del Mundial de 2026, Infantino fue cuestionado sobre los conflictos que azotan a distintos países en la actualidad y cómo podía el futbol ayudar a unir a la sociedad, a lo que él mencionó: "Creo en la magia, en la potencia del balón de futbol y en la Copa Mundial de la FIFA. Veo la situación en la que está el mundo, además todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del planeta, pero creo también que un evento de una magnitud como un Mundial puede ayudar, porque estoy convencido que el ser humano es bueno y no malo, profundamente creo eso, aunque hay algunos malos".

En distintos momentos de la conferencia, el directivo suizoitaliano hizo énfasis en que esta edición de la Copa del Mundo debe transmitir energía positiva a los aficionados, sin importar el color de sus banderas.

"Nuestro mundo y sobre todo hoy lo que necesita y lo que les pido es transmitir energía positiva a todo el mundo. En Qatar había gente de todas partes del mundo juntos durante un mes, porque la gente quiere eso", agregó Infantino.

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Esta será la tercera justa mundialista con Gianni como presidente de la FIFA y concluyó que "este Mundial va a ser uno de los más espectaculares de la historia porque hoy está muy difícil ver quién puede ganar, en Mundiales pasados siempre había dos o tres favoritos, pero ahora puede ser cualquiera, que sea una fiesta y que empiece ya".

Gianni Infantino está "feliz de ver a Irán" en el Mundial

La edición 23 de la Copa del Mundo no ha estado exenta de polémicas y escándalos políticos. Los conflictos entre Irán y Estados Unidos forzaron al país asiático a cambiar la sede de su concentración, por lo que sus jugadores han sufrido en el proceso de visado para ingresar a Norteamérica. Situación similar a que sufrió el árbitro somalí Omar Artan, quien no podrá cumplir su sueño de dirigir un partido mundialista.

Sin embargo, Gianni Infantino, en su conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo, se mostró feliz por tener a Irán presente en este Mundial y presumió su rol en la negociación.

"Esto es el espíritu del futbol: la gente debería enfocarse en los partidos. Así que estoy feliz de que logramos que Irán juegue esta Copa del Mundo. Estoy orgulloso y agradecido con la organización de los tres países por haber cooperado", mencionó. "Logramos que Irán juegue en Estados Unidos y no sé quién más podría haberlo logrado", agregó.

Mientras tanto, "Los Príncipes de Persia" concentran en Tijuana, al norte del país, a la espera de su debut el próximo 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la ausencia del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos le prohibió la entrada al país a pesar de contar con visado en regla, Infantino mencionó que "es desafortunado lo que pasó, pero no podemos controlar todo. No somos los reyes del mundo. Somos una organización deportiva que intenta hacer lo mejor que puede".

Infantino destacó que en los meses previos al Mundial gestionó que algunos países africanos tengan rápido acceso a las visas y que "eso no lo ha hecho ningún gobernador, sólo nosotros por nuestros aficionados" y concluyó que "a veces es bueno relajarse, no podemos con todo, y gritar es lo contrario a buscar una solución. Créanme o no, pero siempre buscamos soluciones".