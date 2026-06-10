Papa León XIV oficia misa en Sagrada Familia con presencia real

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BARCELONA (AP) — El papa León XIV elogió el miércoles la basílica de la Sagrada Familia, llamándola una obra maestra de "piedras, colores y luz", al conmemorar el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí, con una misa para inaugurar su última y majestuosa aguja.

Papa León XIV celebra misa en Sagrada Familia y destaca unidad española

León dijo que el templo inconcluso de Gaudí —uno de los monumentos más visitados del mundo— es un "signo de unidad y armonía para toda España", un proyecto de construcción en curso similar al viaje de toda la vida que hacen todos los cristianos para encontrar a Dios.

"Todos somos las piedras vivas de este edificio", expresó León desde el altar de la basílica, con el rey Felipe VI y la reina Letizia sentados a su lado y un coro de cientos de voces que llenaban la imponente basílica con su canto.

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La celebración marcó el momento culminante de la visita de una semana de León a España, la primera de un papa en 15 años a un país europeo que alguna vez fue firmemente católico y que, al igual que muchos otros, ha experimentado tendencias de secularización.

Sin embargo, el viaje ha puesto de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes, que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX, aún cuenta con muchos católicos fieles que han acudido en masa para dar la bienvenida al papa estadounidense.

Unas 120.000 personas, según estimaciones, se alinearon en las calles alrededor de la Sagrada Familia para el evento, con calles cerradas al tráfico y una fuerte presencia policial debido a la asistencia de la pareja real y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las multitudes permanecieron después de la misa para ver cómo León inauguraba la torre final de la basílica, llamada de Jesucristo, que la ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

En declaraciones en catalán y español, León bendijo la torre y su cruz de cerámica iluminada desde el exterior de la basílica, rodeado de obispos que alzaban sus cabezas con mitras para mirar hacia arriba. Un coro angelical de niños cantó mientras un espectáculo de luces iluminaba desde el interior los vitrales de la basílica y fuegos artificiales salían disparados desde su fachada.

Visita papal a Montserrat y reconocimiento a tradiciones catalanas

Previamente el miércoles, León celebró un monumento sagrado más antiguo, al viajar a Montserrat, un complejo montañoso a las afueras de la ciudad muy querido por muchos catalanes. El complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del siglo XVI, es venerado por su estatua de la Virgen Negra y alberga un coro de niños que existe desde el siglo XIII y es el más antiguo de Europa.

Miles de fieles llegaron temprano al monasterio, donde grupos de monjas y escolares cantaban y agitaban carteles y fotografías del papa ante la basílica. Las campanas resonaron sobre las formaciones rocosas en forma de agujas que coronan Montserrat, y sobre el valle más abajo, mientras León llegaba en un carrito de golf.

En los últimos años, la abadía de Montserrat ha enfrentado numerosas acusaciones de sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero y fue incluida en el informe de 800 páginas del defensor del pueblo español sobre la crisis en 2023. El informe halló 15 víctimas y tres presuntos agresores vinculados a la abadía.

"Es muy doloroso ver que haya miembros de la Iglesia que hayan podido cometer esos errores", dijo el padre Cesario Escarda, un sacerdote de Toledo, mientras esperaba a León en la abadía. "Lo que los papas están queriendo es poner a la luz la verdad, pedir perdón y acercarse a las víctimas y escucharlas, y acompañarlas en lo que piden".

La Biblia tallada en piedra

El momento culminante de la visita de León fue su misa en la Sagrada Familia para conmemorar el 100mo aniversario de la muerte de su célebre diseñador catalán, quien falleció a los 73 años, tres días después de ser atropellado por un tranvía.

Un siglo después de que comenzara la construcción durante el pontificado del homónimo de León, el papa León XIII, la basílica se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del mundo, aunque sigue inacabado, y cada año atrae a más de 5 millones de visitantes.

Al conmemorar la muerte de Gaudí, León dijo que quería dar gracias a todos los benefactores, artistas y trabajadores "que cooperaron en la construcción de una obra maestra arquitectónica, que es también una elocuente catequesis hecha de piedras, colores y luz".

Gaudí, que está en camino a la posible santidad, dedicó cuatro décadas a diseñar y construir el templo como el compendio de la fe cristiana tallado en piedra. Las historias más importantes de la vida de Jesús, la Natividad y la Pasión, están grabadas en las fachadas este y oeste de la basílica. Una tercera fachada orientada al sur, la de la Gloria, será la entrada principal de la basílica cuando esté terminada.

El templo es una obra maestra arquitectónica y geométrica por dentro y por fuera, una celebración art nouveau en forma y símbolo del cristianismo y de la creación de Dios a través de la piedra y la luz.

"Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo", dijo el pontífice en su homilía.

Un total de 18 agujas, que recuerdan a castillos de arena, se elevan desde lo alto y predominan en el horizonte de Barcelona: 12 para simbolizar a los 12 apóstoles de Cristo, cuatro por cada uno de los evangelistas que relataron la vida de Cristo en los Evangelios, una coronada con una estrella sobre el ábside en honor a la Virgen María, y, la más alta de todas, la torre de Jesucristo.

Cuando la torre final de Cristo fue concluida el año pasado con una altura de 172,5 metros (564 pies), ello convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.

Laura Rincón, quien estaba afuera junto con dos amigas para la misa, después de concluir su trabajo en una tienda cercana, señaló que toda la estructura de la Sagrada Familia es impactante. Dijo que estaba segura de que el papa quedaría impresionado por la iglesia que ella admira cada vez que pasa por allí.

Un interior que parece un bosque

El interior en forma de cruz, con el altar en el ábside, es un homenaje a la luz y a la naturaleza. Columnas similares a árboles se elevan hacia el cielo, teñidas por una luz en constante cambio que se filtra a través de vitrales, como el sol que se cuela entre las hojas en un bosque.

"La naturaleza es mi maestra", dijo Gaudí en una ocasión. "Todo proviene del gran libro de la naturaleza, siempre abierto, que debemos leer".

Los colores del vidrio de las ventanas tienen un significado: los azules y verdes de las ventanas del portal oriental, donde la fachada representa el nacimiento de Cristo, se ven más alegres y son más brillantes cuando sale el sol y la luz los atraviesa. Los tonos más ásperos de rojo y naranja, iluminados por el sol poniente en los portales occidentales, colorean el lado de la basílica que representa la Pasión de Cristo. Detrás del altar, y por encima de la cruz, hay amarillos y dorados que centellean bajo el sol del mediodía.

La historiadora Mónica Santín, que guía recorridos por la basílica, dijo que, al diseñar la Sagrada Familia, Gaudí se guio por dos libros: los Evangelios y la naturaleza.

Explica que la forma en que deja entrar la luz natural es también una invitación al misterio cristiano, citando las tres fachadas que representan el nacimiento, la muerte y la gloria de Cristo.

Una vez dentro, todo es luz, agregó Santín. "No podemos ver a Dios, pero percibimos su luz a nuestro alrededor. Creo que así es como se puede leer este mensaje, y es fascinante".