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FIFA impone pausas obligatorias de hidratación en Mundial 2026

Acción en Guadalajara con reparto de abanicos busca concientizar sobre riesgos térmicos en el Mundial.

Por El Universal

Junio 10, 2026 05:08 p.m.
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FIFA impone pausas obligatorias de hidratación en Mundial 2026
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      ¿Por qué habrá pausas obligatorias de hidratación en los partidos?

      Miércoles, 10 de junio de 2026 16:13 | Deportes | FUTBOL-MUNDIAL-2026

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- El Mundial de 2026 ya dejó una señal inédita para la historia del futbol: la FIFA estableció pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos debido a las altas temperaturas.

      FIFA implementa pausas obligatorias para enfrentar el calor

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      La medida busca proteger a futbolistas, árbitros y aficionados frente a un escenario climático que ya impacta de forma directa al torneo más importante del planeta.

      Ahora, cada encuentro se interrumpirá durante tres minutos en los minutos 22 y 67, una decisión que responde a los niveles de calor registrados en varias sedes mundialistas.

      El mensaje detrás de la medida resulta contundente: el aumento de temperatura dejó de representar una amenaza lejana. En el presente, modifica el desarrollo del espectáculo deportivo.

      Impacto del calor en jugadores y aficionados durante el Mundial

      Los efectos del calor no solo alcanzan a quienes pisan la cancha. Miles de aficionados soportan las mismas condiciones desde las gradas.

      De los 16 estadios sede del Mundial, 14 superan los umbrales de juego seguro. Además, uno de cada cuatro partidos podría rebasar límites térmicos considerados riesgosos por FIFPRO. Estudios también indican que 88 por ciento de los encuentros bajo estrés térmico presentan menor intensidad física y reducción de sprints.

      "El futbol llegó a su punto de ebullición, y el hecho de que este Mundial sea el más caluroso de la historia es la prueba viviente. Las condiciones que enfrentan los jugadores en el campo son exactamente las que los aficionados también soportan en las gradas. Pero no estamos indefensos, más del 85 por ciento de los fans en Norteamérica quieren que este torneo lidere en materia climática...", afirmó Rodrigo Yavarone, director en México, Where Football Lives.

      En Guadalajara, la activación "The Heat Wave" buscó visibilizar el problema. En la Fanzone oficial se repartieron 280 abanicos con la leyenda "Que Calor!", cifra que alude al límite de 28 grados señalado por FIFPRO para condiciones de juego seguro.

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