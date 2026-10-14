México ´pelea´ con Brasil y Alemania a joya del Bremen

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México.- En los últimos años, y bajo el trabajo de Andrés Lillini, la Selección Mexicana ha reforzado sus categorías juveniles con futbolistas que desarrollan su carrera en el extranjero y que, gracias a su talento, han mostrado interés en representar al Tricolor en competencias con límite de edad.

A esa lista podría sumarse Ailton Goncalves Rodríguez, delantero de 18 años que continúa su formación en Alemania y que ha comenzado a llamar la atención por su proyección. Su desempeño ha despertado el interés de distintas selecciones nacionales, entre ellas México, que busca convencerlo de defender sus colores en el futuro.

El atacante es hijo de Ailton Goncalves, exfutbolista brasileño que dejó huella en Tigres a finales de la década de los noventa. Gracias a su historia familiar y lugar de nacimiento, el joven cuenta con la posibilidad de representar a México, Brasil o Alemania, países que siguen de cerca su desarrollo.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, Goncalves Rodríguez se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y actualmente forma parte del Werder Bremen III, conjunto que compite en la Bremen-Liga, la quinta categoría del futbol alemán. Durante la presente temporada ha tenido participación en cinco de los ocho encuentros disputados por su equipo, acumulando minutos que le han permitido continuar con su proceso de crecimiento.

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Ahora, ya con la posibilidad de representar a México, el equipo de Lillini buscará hablar con la familia y sumarlos a los proyectos para los torneos que están en el calendario, esperando una respuesta positiva.