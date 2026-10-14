logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México ´pelea´ con Brasil y Alemania a joya del Bremen

Ailton Goncalves Rodríguez ha despertado interés por su buen desempeño

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
México ´pelea´ con Brasil y Alemania a joya del Bremen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- En los últimos años, y bajo el trabajo de Andrés Lillini, la Selección Mexicana ha reforzado sus categorías juveniles con futbolistas que desarrollan su carrera en el extranjero y que, gracias a su talento, han mostrado interés en representar al Tricolor en competencias con límite de edad.

      A esa lista podría sumarse Ailton Goncalves Rodríguez, delantero de 18 años que continúa su formación en Alemania y que ha comenzado a llamar la atención por su proyección. Su desempeño ha despertado el interés de distintas selecciones nacionales, entre ellas México, que busca convencerlo de defender sus colores en el futuro.

      El atacante es hijo de Ailton Goncalves, exfutbolista brasileño que dejó huella en Tigres a finales de la década de los noventa. Gracias a su historia familiar y lugar de nacimiento, el joven cuenta con la posibilidad de representar a México, Brasil o Alemania, países que siguen de cerca su desarrollo.

      Nacido en Monterrey, Nuevo León, Goncalves Rodríguez se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen y actualmente forma parte del Werder Bremen III, conjunto que compite en la Bremen-Liga, la quinta categoría del futbol alemán. Durante la presente temporada ha tenido participación en cinco de los ocho encuentros disputados por su equipo, acumulando minutos que le han permitido continuar con su proceso de crecimiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ahora, ya con la posibilidad de representar a México, el equipo de Lillini buscará hablar con la familia y sumarlos a los proyectos para los torneos que están en el calendario, esperando una respuesta positiva.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación
      Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación

      Damian Lillard regresa a Trail Blazers tras 16 meses de recuperación

      SLP

      AP

      Lillard y Morant prometen fortalecer el perímetro de los Blazers en la nueva temporada.

      Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions
      Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions

      Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions

      SLP

      AP

      Atlético Madrid ganó con goles de Barrios y Lookman, aumentando la presión sobre el técnico Carrick.

      Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams
      Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams

      Josh Allen impulsa a Bills a victoria en tiempo extra contra Rams

      SLP

      AP

      Buffalo mejoró a 4-1 en la temporada con una ofensiva liderada por Josh Allen y apoyo clave en defensa.

      Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene estereotipos raciales, dicen sus abogados
      Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene estereotipos raciales, dicen sus abogados

      Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene 'estereotipos raciales', dicen sus abogados

      SLP

      PULSO

      Abogados de Brian Flores aseguran que la liga toma represalias ilegales por su demanda de discriminación.