México revela a sus convocados

La ‘Hormiga’ González y Obed Vargas encabezan la lista del Tricolor

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
México.- La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con la Fecha FIFA de noviembre, ante Uruguay y Paraguay, y esta es la convocatoria de 26 jugadores de Javier Aguirre.

Las sorpresas para este llamado del “Vasco” son Obed Vargas del Seattle Sounders y Armando González, delantero de las Chivas que, además, pelea el título de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.

Gilberto Mora, pese a su fractura en el dedo de la mano izquierda, sí fue considerado por el “Vasco”, luego de no contar con él en la fecha anterior, por estar en el Mundial con la Selección Mexicana Sub-20.

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos) repiten en la portería de la Selección Mexicana. Otro nombre que destaca es el de Jorge Ruvalcaba de los Pumas.

esta es la LISTA 

COMPLETA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Las Águilas del América son el equipo que más elementos aporta con cinco nombres. Asimismo, son cinco futbolistas que miltian en el Viejo Continente los que fueron llamados por el Vasco Aguirre.

Arqueros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Zagueros: Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vázquez (Genoa, Italia), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Holanda).

Volantes: Edson Álvarez (Fenherbace, Turquía), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK, Grecia), Obed Vargas (Seattle, EE. UU.), Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros: Alexis Gutierrez (América), Roberto Alvarado (Chivas) y Diego Laínez (Tigres), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas), Jorge Ruvalcaba (Pumas) e Hirving Lozano (San Diego, EE. UU.).


