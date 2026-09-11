Ya reportó Guillermo Martínez con Tigres

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MONTERREY, NL.- Apenas unas horas después de ser anunciado oficialmente como refuerzo de Tigres, Guillermo Martínez reportó en Monterrey para integrarse de inmediato a los entrenamientos del equipo y comenzar su preparación rumbo al próximo Clásico regio.

El delantero mexicano, que en las últimas semanas perdió protagonismo con Pumas, arribó a tierras regiomontanas y compartió sus primeras impresiones como jugador de la U, destacando la responsabilidad que representa defender los colores de una institución de la magnitud de Tigres. "Muy contento, se tomó la decisión acertada. Siempre llegar a un equipo como este es muy importante. Sabemos lo que representa a nivel local, nacional e internacional. Es un paso muy importante en mi carrera", dijo.

"Memote", quien recibió críticas de un sector de la afición auriazul por abandonar el club en plena competencia, aseguró que entiende las reacciones generadas. Sin embargo, dejó claro que la posibilidad de llegar a Tigres representaba una oportunidad que no podía desaprovechar.

"Sé lo que significa vestir esta playera y representar a una institución como Tigres; hacerlo es un orgullo. Cuando supe de la oferta, entendí que era una oportunidad que debía aprovechar. Es una decisión que le brinda estabilidad a mi familia y era algo que estaba buscando. También quería mantenerme compitiendo al máximo nivel para seguir peleando por un lugar en la Selección Mexicana", agregó.

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