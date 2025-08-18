México suma bronce en TKD

La selección mexicana de taekwondo sumó la insignia de bronce en las competencias de equipos mixtos (TK3), última prueba en disputa de la disciplina y concluyó con dos medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, para un total de nueve preseas, en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El equipo mexicano, integrado por Zaira Paulina Salgado Landa, Carlos Damián Cortes Labastida y Leonardo Gómez Cruz, venció en cuartos de final al equipo de Puerto Rico, por marcador final de 2-0.

Ya instalados en semifinales, los taekwondoínes mexicanos cayeron por 0-1, ante los brasileños Camilly Gosch, Ghilerme Dos Santos y Henrique Marques, quienes al final se quedaron con la medalla de oro, en la final contra Colombia.

Con este resultado, México quedó en el segundo lugar del medallero del taekwondo, luego de acumular dos preseas de oro, por cuenta de Mariana Zambrano en -49 kilos y Zaira Salgado en -57 kilos, tres medallas de plata con Paloma García en +67 kilos, Obed Martínez en poomsae individual varonil y Brisa Aleck en poomsae individual femenil y cuatro bronces, con Damián Cortés en -58 kilos, Víctor Ramírez en +80 kilos, poomsae parejas freestyle mixtos y equipo mixto.

Estados Unidos ocupó el primer sitio con seis medallas: tres oros, dos platas y un bronce, mientras que, Brasil finalizó en la tercera posición con cinco preseas: dos oros, una plata y dos bronces.