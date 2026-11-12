México suma tres bronces en Dakar

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México.- México conquistó tres preseas de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias a las actuaciones de Jorge Octavio Martínez, en taekwondo, y de Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas, en boxeo. Con un total de 13 medallas, la delegación mexicana superó las 12 que consiguió en Buenos Aires 2018.

Jorge Martínez protagonizó un intenso combate en la categoría menor a los 73 kilogramos, donde se quedó a un paso de la gran final después de caer ante el jordano Ahmad Aldahamsheh, quien posteriormente se coronó campeón de la división.

"Me sentí fuerte. Estamos al par de nivel, sólo que me empecé a desconcentrar mucho. Y pues sí, hay que seguir trabajando. Fue un combate muy duro, estuve bien, inicié en Cuartos de Final", expresó el medallista en entrevista para el Comité Olímpico Mexicano (COM). La cosecha mexicana también tuvo como protagonistas a Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas, quienes consiguieron un par de bronces en el torneo de boxeo. Ocampo, representante de Naucalpan, Estado de México, subió al podio en la categoría de 50 kilogramos después de caer en las semifinales ante el irlandés Kristian Jubani.

"Traté de dar lo mejor en mi pelea, que es lo que cuenta y pues nada, seguir trabajando para ver los errores y corregirlos", comentó el boxeador.

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Por su parte, Jorge Luis Nieblas consiguió el tercer lugar en la división de los 70 kilogramos. El mexicano alcanzó las semifinales, donde se enfrentó al kazajo Bibarys Ashirbay, considerado uno de los principales exponentes de la categoría y campeón mundial.

Aunque no pudo avanzar a la pelea por el oro, Nieblas reconoció la dificultad del enfrentamiento y destacó el significado que tiene para él conseguir una medalla olímpica juvenil.

"Nos enfrentamos con el campeón mundial, de hecho. Me tocó conocerlo por primera vez en Tailandia. Dimos nuestra mejor actuación en el ring. Y siento que, para mí, esta medalla de bronce es muy importante porque nunca me lo imaginé, en mi carrera boxística, nunca me imaginé una medalla de bronce y más que sea olímpica", cerró.

A la espera de cosechar más preseas, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 terminarán este viernes, 13 de noviembre.