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México va por otro Mundial

La FIFA aprobó el primer filtro para recibir el torneo femenil de 2031

Por EFE

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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México va por otro Mundial
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      México.- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este miércoles que la FIFA aceptó la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para organizar la Copa del Mundo femenina del 2031.

      "FIFA publicó el informe de evaluación de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos Jamaica y Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA 2031. La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario de FIFA el próximo 23 de noviembre", escribió la FMF a través de sus redes sociales.

      En dicha candidatura, México propuso cuatro estadios para ser sede del evento. Los recintos son el Estadio Azteca, tres veces mundialista en eventos masculinos; el estadio Guadalajara, al occidente del país; el estadio Monterrey y el TSM Corona, ambos al norte de México.

      "Un paso más en el camino para llevar la máxima fiesta del fútbol femenino a nuestra región", complementó el mensaje de la FMF en su cuenta de X.

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      En el informe de FIFA, la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, obtuvo 4.4 puntos de cinco posibles, resultados en los que influyeron de manera positiva la exitosa organización del pasado Mundial 2026, que fue organizado de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

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