México vence a Marruecos

Avanza a los octavos de final del Mundial Sub-20 con gol de Gilberto Mora

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
México vence a Marruecos

México.- A menos de un año para que inicie la Copa del Mundo 2026, México tiene depositadas muchas de sus esperanzas en un niño de 16 años llamado Gilberto Mora.

El joven surgido de los Xolos de Tijuana ya demostró con el Tricolor mayor en la Copa Oro, con su club fronterizo y ahora lo hace en un Mundial Sub-20.

“Morita” anotó el gol que le dio el triunfo (1-0) a la Selección Mexicana Sub-20 frente a su similar de Marruecos y el pase a la ronda de Octavos de Final de la justa de Chile 2025. El equipo nacional avanzó con cinco puntos y de manera invicta.

Los dirigidos por Eduardo Arce aparecieron en el Grupo de la Muerte y dejaron atrás a Brasil y a España. Por ahora, el joven Tricolor ha cumplido con las expectativas, pero la prueba continúa.

Al minuto 51, Gilberto Mora hizo el único tanto del triunfo por la vía del penalti, luego de una mano de Anas Tajaouart, quien no podía creer su mala decisión. El juvenil mexicano validó la pena máxima y el banquillo de los Aztecas estalló.

Al minuto 57, el combinado africano empató el encuentro, pero por fortuna de México el tanto fue invalidado. Acción que alertó a los de Arce que se convirtieron en una muralla.

México cumplió con el primer objetivo, avanzó a los Octavos de Final de la mano de un joven de 16 años que de momento suma tres goles y una asistencia, pero la verdadera prueba está por iniciar.

