Místico, en el Top 10 mundial

El luchador del CMLL es reconocido como uno de los mejores del mundo

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Místico, en el Top 10 mundial

México.- Místico, el último gran ídolo de la lucha libre mexicana, ha sumado este martes un nuevo reconocimiento a su carrera al formar parte de los mejores diez luchadores del planeta.

La estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien ha tenido un gran año en el ring, fue incluida en la más reciente edición de la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated (PWI).

De acuerdo con el recuento, el originario del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, se encuentra entre los mejores diez gladiadores del mundo, un motivo de orgullo para la empresa mexicana y el esteta.

El Rey de Plata y Oro, como es conocido por los aficionados, y quien en el reciente Aniversario 92 del CMLL derrotó en una gran lucha a MJF para conquistar el título semicompleto, se encuentra por debajo de Jon Moxley, Gunther, Hangman Adam Page, Will Ospreay y Cody Rhodes, estrella de la WWE que se llevó el premio al mejor luchador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La publicación destaca en el luchador mexicano su gran carisma y técnica, que, pese a los años, le permite seguir conectando con los aficionados en México y Estados Unidos.

Además de Místico, en la lista aparecen otros luchadores mexicanos como Bandido, en el lugar 16; Máscara Dorada, en el 23; y Penta, en el número 45.

