¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NUEVA YORK.- A una semana del vencimiento del contrato laboral el 1 de diciembre, las Grandes Ligas (MLB) y el sindicato de jugadores permanecen muy distanciados ante la insistencia de los dueños por imponer un tope salarial. Mientras el comisionado Rob Manfred sostiene que la patronal solo aceptará un acuerdo que incluya dicho límite, los peloteros aseguran que nunca lo aprobarán y contrapropusieron compartir por igual todos los ingresos por medios entre los 30 equipos sin restringir los salarios.

Para destrabar el conflicto, la liga planteó elevar el salario mínimo a un millón de dólares en 2027, otorgar un bono automático del 5% en arbitraje salarial, dividir equitativamente los ingresos por medios locales —que cayeron a 1,800 millones de dólares por el declive de la televisión por cable— y eliminar la oferta calificada en la agencia libre. No obstante, el jefe sindical Bruce Meyer rechazó la oferta, argumentando que no añade compensación nueva y simplemente redistribuye el dinero quitándoselo a otros jugadores.

Las pláticas se retomaron un día después de que Tarik Skubal acordara un contrato récord de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York. De no haber acuerdo antes de las 11:59 p.m. del 1 de diciembre, se impondrá el décimo cierre patronal desde 1972, deteniendo firmas y canjes.