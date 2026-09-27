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"Con un árbitro normal ganábamos": Mohamed carga contra Katia Itzel García

El técnico del Toluca responsabilizó a decisiones arbitrales del empate 3-3 ante Cruz Azul, que rescató la igualada en los últimos minutos.

Por Pulso Online

Septiembre 27, 2026 09:42 a.m.
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"Con un árbitro normal ganábamos": Mohamed carga contra Katia Itzel García
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      Antonio Mohamed terminó el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul con un duro reclamo contra la árbitra Katia Itzel García. El entrenador de los Diablos sostuvo que su equipo habría ganado si la silbante hubiera tomado otras decisiones durante el encuentro disputado el sábado en el Estadio Banorte. 

      "Con un árbitro normal, ganábamos el partido"

      , declaró Mohamed después de que Gabriel Fernández anotara el gol con el que Cruz Azul evitó la derrota en los últimos minutos. El técnico señaló jugadas que, a su juicio, ameritaban una sanción mayor contra futbolistas del conjunto celeste. Se trata de su valoración del arbitraje, no de faltas determinadas como tales por una revisión oficial. 

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      La Máquina se había adelantado 2-0 en el primer tiempo. Toluca reaccionó después del descanso, remontó y quedó cerca de llevarse los tres puntos, hasta que llegó el tanto de Fernández para cerrar un partido de seis goles. 

      Mohamed también cuestionó la capacidad de García para dirigir encuentros de ese nivel. Hasta el momento no se ha informado de una sanción al entrenador por sus declaraciones.

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