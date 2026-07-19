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Monterrey debuta con el pie derecho

Por El Universal

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey debuta con el pie derecho
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      México.- Los Rayados de Monterrey debutaron en el Apertura 2026 con el pie derecho al derrotar 3-2 a Santos Laguna en la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 en el estadio BBVA.

      Los locales mostraron desde el inicio una clara intención de salir a buscar el arco rival y lograron adelantarse al 20 con un disparo cruzado de Lucas Ocampos. Tan sólo cinco minutos después, el mismo Ocampos duplicó la ventaja con una finta en el 1 contra 1 ante Carlos Acevedo que le permitió definir con el arco vacío.

      El argentino se siguió dando a notar con una asistencia para el tercer gol al 31, Jesús "Tecatito" Corona ingreso al área y picó el balón ante la salida del arquero para agregar otro tanto a los cartones.

      Los Guerreros no bajaron los brazos y en el último tramo del primer tiempo lograron el gol del descuento. Lucas Di Yorio aprovechó una serie de rebotes para mandar el balón al fondo de las redes. La tecnología del SAOT intervino para validar la posición correcta del delantero y que el gol no fuera anulado.

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      Para la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron la misma intensidad y no cesaron de ir al frente por más goles, Santos buscando acercarse más en el marcador y Rayados buscando finiquitarlo.

      Después de múltiples llegadas de gol en ambas porterías, fue hasta el último segundo del encuentro que Santos encontró otra anotación para ponerse a sólo uno, pero el tiempo no fue suficiente y Rayados aseguró un valioso triunfo de 3-2 para empezar el torneo de buena manera, en casa y con su gente.

      Matías Almeyda, entrenador de La Pandilla, inicia con el pie derecho su gestión al frente del Monterrey al ser su primera victoria con el equipo en partido oficial. Por su parte, Renato Paiva que de igual forma dirigió su primer partido oficial con Santos, buscará enderezar el rumbo de los laguneros en la siguiente Jornada.

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