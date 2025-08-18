Monterrey logra sufrida victoria

Monterrey logró un triunfo sufrido pero lleno de calidad frente a Mazatlán en el Gigante de Acero, con marcador de 3-2 en la jornada 5 del Apertura 2025. La gran figura fue Lucas Ocampos, quien con un doblete volvió a demostrar la versión contundente que se le conoció en el fútbol europeo, y con ello los Rayados se instalaron en la segunda posición de la Liga MX, solo por detrás de Pachuca. El partido fue emocionante de principio a fin, con un desarrollo que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

El encuentro inició con Mazatlán atrevido. Apenas al minuto 12, José Esquivel sorprendió a la zaga rayada con un remate dentro del área que puso el 0-1. Sin embargo, la reacción del Monterrey fue inmediata. Al 15’, Víctor Guzmán, festejando sus 100 partidos con la camiseta albiazul, marcó el empate con un cabezazo tras asistencia de Jesús ‘Tecatito‘ Corona. El juego tomó ritmo frenético y al 26’, Ocampos apareció por primera vez: remató un rebote dentro del área para darle la vuelta y colocar el 2-1 a favor de los locales.

El dominio rayado se consolidó al final de la primera parte. Cuando parecía que se irían al descanso con ventaja mínima, apareció la magia de Ocampos. En el 45+4’, el argentino controló dentro del área, recortó y con un derechazo al ángulo firmó un auténtico golazo, ampliando la ventaja 3-1 y desatando la locura en el Gigante de Acero. El medio tiempo encontró a un Monterrey inspirado y a un Mazatlán que buscaba no desmoronarse.

En la segunda mitad, los visitantes mostraron orgullo. Con los ingresos de Bárcenas y Jair Díaz encontraron mayor movilidad, aunque el portero Santiago Mele respondió con atajadas clave, incluyendo un disparo espectacular de Jordan Sierra al 54’. Monterrey administraba la ventaja, mientras Ocampos seguía siendo protagonista, aunque al 76’ desperdició una clara al mandar el balón por encima del travesaño.

La recta final trajo suspenso. Omar Moreno descontó al 81’ tras una jugada rápida de Bárcenas y Benedetti, acercando a Mazatlán 3-2. El cierre fue intenso, con Canales intentando desde fuera del área y los Cañoneros presionando hasta el 90’, pero la defensa regiomontana, junto con un ordenado Corcho Rodríguez, resistió para sellar la victoria.

Con este triunfo, Rayados se colocan como sublíderes del torneo con 12 puntos, confirmando que su plantel tiene recursos de sobra para pelear arriba. Para Mazatlán, la derrota deja claro que compite, pero aún le falta contundencia para traducir su esfuerzo en puntos. Lucas Ocampos fue el gran héroe de la noche, recordando al futbolista determinante que brilló en Sevilla y dándole a Monterrey una victoria que fortalece sus aspiraciones al título.