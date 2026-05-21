Narváez consigue récord ecuatoriano

CHIAVARI.- Jhonatan Narváez se convirtió en el ecuatoriano con más victorias de etapa en el Giro de Italia cuando el ciclista de UAE Team Emirates-XRG se impuso el miércoles, mientras que el portugués Afonso Eulálio se mantuvo como líder de la clasificación general.

Su triunfo en la 11ª etapa fue la tercera victoria de Narváez en la carrera de este año y la quinta en total en el Giro, con lo que superó al campeón del 2019 Richard Carapaz.

Narváez superó por poco a Enric Mas al final del recorrido de 195 kilómetros (121 millas) de Porcari a Chiavari, que incluyó tres ascensos de categoría. Diego Ulissi fue tercero y encabezó al resto de la escapada al cruzar la meta 11 segundos detrás.

Narváez y Mas no estuvieron en la escapada inicial, pero lograron enlazar antes de las subidas. Luego atacaron en el empinado ascenso final, que no fue de categoría, y colaboraron bien en el descenso antes de lanzar el esprint a 200 metros de la línea de meta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Toda la etapa fue difícil, sobre todo porque nos perdimos el primer grupo de fuga y luego también el segundo. Después de dos horas de carrera muy dura intenté saltar directamente a la escapada. También fue difícil y me di cuenta de que Enric Mas era el más fuerte en la subida", explicó Narváez. "Sabía que tenía que jugar mi baza. Me defendí en las rampas. Me asusté cuando lanzó el sprint y casi me bloqueó contra las vallas. Estaba al límite porque fue a tope durante todo el día. ¡Incluso en los descensos hemos corrido fuerte!".

El pelotón cruzó la meta a más de tres minutos de Narváez, y Eulálio conservó su ventaja de 27 segundos sobre Jonas Vingegaard.

Thymen Arensman es tercero en la general, a 1:57 de Eulálio.