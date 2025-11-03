NBA multa a Embiid con 50,000 dólares

NUEVA YORK.- La NBA multó al pívot de Filadelfia, Joel Embiid, con 50.000 dólares por un gesto que hizo el viernes en el encuentro ante Boston y que la liga determinó fue lascivo.

La multa fue anunciada el domingo por James Jones, vicepresidente ejecutivo de la liga y jefe de operaciones de baloncesto.

Embiid anotó mientras recibía una falta con 7:08 minutos restantes en el primer cuarto contra los Celtics, luego hizo un gesto cerca de su ingle.

Embiid ha sido multado al menos cuatro veces en el pasado por hacer el gesto: 75.000 dólares en diciembre de 2024 (un partido en el que hizo múltiples gestos), 35.000 dólares en octubre de 2023 y 25.000 dólares en enero de 2023.

