NFL recuerda a los equipos su política de apuestas

Por EFE

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
NFL recuerda a los equipos su política de apuestas

La liga nacional de fútbol americano (NFL) recordó este viernes a sus 32 equipos sobre la estricta prohibición de apuestas para todo el personal que hace parte de la entidad luego del escándalo que azotó esta semana a la asociación nacional de baloncesto (NBA) en Estados Unidos.

“Esta semana, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció dos acusaciones federales relacionadas con conspiraciones de apuestas ilegales que involucran a jugadores y entrenadores de la NBA. Estos acontecimientos ponen de relieve los riesgos que enfrentan todos los deportes en el entorno actual y sirven como recordatorio de la necesidad de adherirse estrictamente a la Política de Apuestas de la NFL”, escribió la liga en el comunicado enviado a sus equipos.

En el escrito la NFL hace referencia a lo sucedido el pasado jueves cuando las autoridades estadounidenses efectuaron una operación en la que arrestaron a más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas, entre las que destacaron varias figuras de la NBA.

En los detenidos aparecieron los nombres de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, de los Miami Heat, y el exelemento de equipos como Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

Por eso la National Football League subrayó en su escrito que las apuestas en cualquiera de sus modalidades están prohibidas para sus jugadores.

