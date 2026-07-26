Inter Miami confirma estado estable de Germán Berterame tras codazo en juego

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Luego de recibir un codazo y desplomarse sobre el terreno de juego, Germán Berterame fue reportado como estable por el cuerpo médico del Inter Miami.

El exjugador de Rayados y de la Selección Mexicana, quien requirió atención inmediata y fue trasladado de emergencia a un hospital tras un fuerte golpe recibido por parte de Efraín Morales durante el encuentro ante el Montreal FC, ha mostrado una evolución favorable en las últimas horas.

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De acuerdo con Guillermo Hoyos, director técnico del conjunto de Las Garzas, Berterame fue sometido a diversos estudios médicos que permitieron descartar complicaciones mayores, dejando atrás la preocupación que generó el incidente entre sus compañeros y el cuerpo técnico.Lo que le pasó a Germán fue un golpe muy, muy duro. En cuanto a la jugada, es obvio que hubo un codazo, por eso se marcó penalti. Cayó como un peso muerto. Creo que, dada la gravedad del impacto, probablemente ya estaba inconsciente. Recibió un codazo y se golpeó muy fuerte contra el suelo, pero gracias a Dios se está recuperando bien. Está consciente y su familia está al tanto de todo y tranquila", mencionó.La acción sobre Berterame terminó siendo determinante en el resultado del partido. Tras la infracción señalada por el árbitro, Inter Miami obtuvo un penalti que fue convertido por Luis Suárez, quien marcó el gol de la victoria para el conjunto de Florida en un encuentro que estuvo marcado por la angustia generada tras el aparatoso golpe sufrido por el delantero mexicano.