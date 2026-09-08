Queda mucho por mejorar: Quintana

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El Atlético de San Luis Femenil continúa dando pasos importantes en el Apertura 2026 luego de imponerse 2-0 a las Centellas del Necaxa en el Estadio Victoria, resultado que permitió al conjunto potosino llegar a 12 puntos y terceras en el Grupo B.

Tras el encuentro, el director técnico Ignacio "Nacho" Quintana destacó la importancia de sumar como visitante, aunque reconoció que su equipo pudo conseguir una diferencia mayor debido a las oportunidades generadas durante el partido.

"Lo más importante siempre va a ser sumar. Tuvimos un partido con 20 remates, 17 centros. Creo que es un partido en el que nosotros tal vez trabajamos para un poco más", señaló el estratega.

Quintana resaltó especialmente el crecimiento de su plantel dentro de un sector que considera complicado y aseguró que los resultados comienzan a respaldar el trabajo realizado por las potosinas. "Estos 12 puntos hablan de que estamos trabajando bien, de que Atlético de San Luis es una realidad y que vamos a seguir trabajando con ese bajo perfil con el que nos tienen", expresó.

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El estratega ambién fue cuestionado sobre el formato de competencia, ante lo cual consideró prematuro realizar una evaluación definitiva, incluso bajo el sistema anterior.