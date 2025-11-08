Lluvias dejan daños en sistema hidráulico de Tamazunchale

Las intensas precipitaciones en Tamazunchale dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica del municipio. El cárcamo principal del sistema de agua potable quedó sumergido, provocando daños por casi medio millón de pesos, informó el director del organismo operador, Julio César Montero García.

El cárcamo EWX, pieza central de la red de suministro, quedó inundado hasta tres metros, lo que afectó equipos como aplicadores, interruptores y varias tuberías subterráneas. “Tuvimos daños importantes en los sistemas que mantienen el servicio funcionando”, explicó Montero García.

Los problemas no se limitaron al EWX. En La Fortuna, otra zona clave del sistema, una bomba quedó fuera de servicio tras quedar cubierta de lodo, lo que retrasó la normalización del suministro. Según el funcionario, la red empezó a restablecerse de manera gradual desde la mañana hasta la noche, debido a que la distribución de agua en Tamazunchale no tiene la misma eficiencia que en otros municipios.

La geografía del municipio, caracterizada por terrenos montañosos y alta humedad, complica el mantenimiento de la red. Las lluvias recientes también provocaron deslaves y crecidas de ríos que afectaron caminos, viviendas y la red hidráulica subterránea, aumentando el riesgo de interrupciones en el suministro.

Hasta ahora, los trabajos de reparación se han realizado con recursos propios del organismo, apoyados por el Ayuntamiento.