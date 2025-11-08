Advierten de heladas en al menos 10 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las temperaturas continuarán descendiendo durante las próximas horas, con valores mínimos de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas del norte del país y heladas en al menos 10 estados.

Durante la mañana, se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En tanto, en zonas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca, los termómetros marcarán entre 0 y 5 grados.

En contraste, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el sur de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 35 grados en entidades del centro y sureste como Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN también pronosticó chubascos de 5 a 25 milímetros en Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

