O. Pineda llega al Monterrey

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México.- Este sábado los Rayados de Monterrey hacen su debut en el torneo Apertura 2026 frente a Santos Laguna en el estadio BBVA. Después del rotundo fracaso de la temporada pasada, donde no clasificaron a Liguilla y destituyeron a dos directores técnicos, la Pandilla empieza una nueva era bajo las órdenes de Matías Almeyda.

Además, la afición albiazul renueva sus ilusiones con la llegada de refuerzos como Diego Rossi y el recientemente anunciado Orbelín Pineda, quien tendrá un contrato hasta 2029.

Después de varios mercados de pases donde Pineda aparecía en la lista de rumores de Rayados, la directiva regiomontana por fin pudo concretar su fichaje, tras hacer válida la cláusula de rescisión del futbolista, la cual ronda los ocho millones de euros.

Orbelín, que jugó dos partidos con la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo, viene de jugar con el AEK Atenas, donde estuvo desde 2022 y jugó 174 partidos en los cuales aportó 20 goles y 17 asistencias.

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Ahora, el mexicano se reencontrará con Matías Almeyda, entrenador que lo dirigió en 2016 cuando era futbolista de las Chivas. En el Rebaño ganaron un campeonato de la Liga MX, uno de Liga de Campeones de la CONCACAF, una Copa MX y una SuperCopa MX.