Obtienen oro Osmar Olvera y Juan Celaya

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México.- La expectativa era enorme y Osmar Olvera y Juan Celaya estuvieron a la altura.

Con un Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara repleto de banderas tricolores, la dupla olímpica mexicana recibió una cálida ovación desde su aparición en la piscina, una muestra del reconocimiento que se han ganado tras convertirse en referentes de los clavados nacionales y protagonistas de una histórica medalla olímpica para México en París 2024.

Con la presión de competir en casa y cerrar una parte importante de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los mexicanos respondieron con una actuación sólida y llena de calidad en el trampolín de tres metros.

Salto tras salto, Olvera y Celaya demostraron el entendimiento que los ha convertido en una de las parejas más competitivas del mundo, ejecutando una rutina que combinó sincronía, dificultad y precisión.

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Tras completar sus seis ejecuciones, y ante la mirada de la entrenadora Ma-Jin, la pareja nacional confirmó su dominio al acumular 408.39 puntos, una puntuación que les permitió subir a lo más alto del podio y conquistar la medalla de oro en una de las pruebas más esperadas de la Copa México de Clavados.

El triunfo tuvo un significado especial para la delegación anfitriona, ya que representó la primera medalla de oro para México en el certamen.

El nivel de la competencia quedó reflejado en la lucha por los otros puestos del podio. Alemania se quedó con la medalla de plata gracias a una actuación consistente y de gran precisión a lo largo de la prueba que lo dejó con 362.46 puntos, mientras que Colombia completó el cuadro de honor al adjudicarse la presea de bronce al marcar 346.29 unidades.

PLATAS Y BRONCES

EN SINCRONIZADOS

E INDIVIDUAL

La emoción por el oro de Osmar Olvera y Juan Celaya apenas se apagaba, cuando México volvió a subir al podio. Ahora fue el turno de las especialistas en la plataforma sincronizada de 10 metros, quienes hicieron valer la localía en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara.

Las duplas conformadas por Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, así como Suri Cueva y Adriana Torres, protagonizaron una destacada actuación. Ambas parejas se mantuvieron en la pelea por los primeros puestos durante toda la competencia, aunque la dupla de China terminó quedándose con la medalla de oro al registrar 315.78 puntos.

La mejor actuación mexicana fue la de Agúndez y Estudillo, quienes mostraron una gran sincronía para conquistar la plata, con 288.42 unidades en seis ejecuciones. Por su parte, Cueva y Torres aseguraron la presea de bronce con 284.64 puntos.

"Estamos felices por competir en casa y por el resultado. Es una competencia muy pareja, son detalles los que definen. Cerramos la última competencia del año con una medalla", señaló Gabriela Agúndez tras la competencia.

En la última prueba de la jornada, las medallas para México no dejaron de caer. En la final individual de plataforma de 10 metros varonil, Randal Willars se adjudicó la medalla de plata, mientras que Kenny Zamudio se quedó con el bronce, resultados que confirmaron el gran momento de los clavados nacionales. Ambos mexicanos pelearon hasta el final por el primer lugar, aunque el oro terminó en manos de China, que volvió a demostrar su poderío en la especialidad