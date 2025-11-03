logo pulso
Ochoa vuelve a perder en Chipre

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Ochoa vuelve a perder en Chipre

México.- Guillermo Ochoa, uno de los porteros más destacados en la historia del futbol mexicano, ha vuelto a tener una noche de pesadilla en Chipre, al sumar una nueva derrota en la campaña.

El arquero, quien sueña con vivir su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, poco pudo hacer para evitar la caída del AEL Limassol, club que, en condición de visitante, cayó (1-0) ante el Pafos FC.

Ochoa, quien salió como titular, vio la caída de su meta en los primeros minutos del partido, al ver a Vlad Dragomir rematar un balón en su área, que se fue al fondo de las redes al minuto cinco.

El gol, que se sumó a la larga lista de anotaciones que ha recibido el exjugador del América, fue un golpe del que no pudo levantarse el equipo del mexicano, quien recibió comentarios negativos por su actuación. Los señalamientos más destacados hicieron referencia al gol recibido en el encuentro, en el que no hizo ningún esfuerzo por intentar sacar el balón con sus reflejos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El resultado dejó al AEL Limassol en la octava posición de la clasificación, con tan solo 10 unidades de 27 posibles, lo que ha generado dudas sobre el proyecto del equipo en la campaña.

