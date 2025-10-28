Operado con éxito, Skattebo novato corredor de Giants

FILADELFIA.- Jaxson Dart corrió hacia Cam Skattebo cuando el destacado corredor estaba a punto de ser retirado del campo con una fea lesión en el tobillo y le dio a su compañero de equipo de los Giants un pequeño cabezazo.

El característico golpe unió a los dos novatos, y Dart no iba a dejar pasar el momento, especialmente porque podría ser el último en un tiempo.

Skattebo sufrió una dislocación en el tobillo derecho que podría costarle el resto de la temporada al inicio de la derrota de los Giants por 38-20 ante los Eagles de Filadelfia el domingo.

“Ese es mi chico, hombre. Eso apesta. Es simplemente la peor parte del juego”, expresó Dart.

El entrenador Brian Daboll dijo el lunes que Skattebo se sometió a una cirugía el domingo por la noche en un hospital del área de Filadelfia, pero se negó a revelar cualquier otra cosa sobre la naturaleza de la lesión y su reparación.

“Todo salió bien”, comentó Daboll y agregó que envió mensajes de texto con Skattebo el domingo por la noche e incluso recibió un mensaje de él el lunes por la mañana justo después de las cuatro de la mañana “Está recuperándose. Obviamente, se le extrañará, pero está en el camino de la recuperación. ... Tiene un camino por delante”.

Skattebo fue llevado al hospital después de recibir un fuerte golpe en el centro del campo durante un intento de pase en el segundo cuarto. Cayó y de inmediato golpeó su casco con dolor. El pie de Skattebo parecía estar doblado en una dirección antinatural mientras tanto jugadores de los Giants como de los Eagles se reunían a su alrededor hasta que pudo ser ayudado a salir del campo.

Skattebo, de 23 años, una selección de cuarta ronda de Arizona State en el draft de 2025, tenía un yeso de aire en la parte inferior de su pierna derecha cuando fue retirado del campo. Levantó su brazo derecho en agradecimiento a la ovación del público de los Eagles.