Oro femenil y bronce varonil en canotaje

La selección mexicana de canotaje cerró con broche de oro sus competencias en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que la dupla integrada por Naomi Yazmín Campos Rodríguez de Jalisco y Ana Ximena Hernández Rodríguez de Nuevo León conquistó la medalla de oro en la final de K2-500 metros femenil, tras cronometrar 1:59.61 minutos, en la última jornada de la disciplina.

En las competencias que tuvieron por escenario la Bahía de Asunción, las mexicanas compartieron el podio de honor con las chilenas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda, quienes obtuvieron el segundo lugar con 2:02.79 minutos, mientras que, las cubanas Lismary Bombino y María Álvarez se quedaron con el bronce, tras registrar un tiempo de 2:05.34.

Además, en la última final del día, la bajacaliforniana Nicol Guzmán Pimentel y el jalisciense José Enrique Gil Rodríguez sumaron la quinta presea para México en la disciplina, tras conseguir la insignia de bronce, en la final de C2-500m mixto, con un registro de 2:19.62 minutos.

Mientras que, en la final de C2-500m varonil, la dupla conformada por los jaliscienses José Enrique Gil Rodríguez y Emiliano López Lucas concluyó en la quinta posición, con un tiempo de 2:30.36 minutos.

Al término de las competencias, México finalizó con cinco preseas en el canotaje de Asunción 2025, un oro por cuenta de Ximena Hernández y Naomi Campos en K2-500 metros, dos platas con Nicol Guzmán en C1-500m y el cuádruple integrado por Naomi Campos, Ana Ureña, Ximena Hernández y Daniela Salazar, en K4-500m y dos metales de bronce con José Enrique Gil en C1-1,000m y la dupla integrada por Nicol Guzmán y José Gil, en C2-500m mixto.