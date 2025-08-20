logo pulso
Oro y plata en trampolín 3m

David Vázquez y Jesús Agúndez logran el 1-2 en Asunción 2025

Por Agencias

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Oro y plata en trampolín 3m

Los clavadistas mexicanos David Gabriel Vázquez Cio (con 417.65 puntos) y Jesús Miguel Agúndez Mora (con 414.50) cosecharon las medallas de oro y plata, respectivamente, en la final individual de trampolín 3 metros varonil, en el último día de los clavados de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El jalisciense Gabriel Vázquez conquistó el sitio de honor, además de sumar la plaza a los Juegos Panamericanos Lima 2027, luego de lograr calificaciones parciales en sus seis rondas de clavados por: 63.00 (405B), 73.10 (5154B), 69.75 (107B), 79.80 (109C), 58.50 (205B) y 73.50 (307C).

El sudcaliforniano Jesús Agúndez sumó la presea de plata con parciales de: 68.20 (107B), 68.00 (407C), 61.50 (205B), 76.50 (5154B), 70.00 (307C) y 70.30 (109C). El bronce fue para el canadiense Carson Paul, quien registró 403.75 unidades.

PLATA EN SINCRONIZADOS FEMENIL

En la primera final de la jornada, la dupla conformada por María José Sánchez de la Ciudad de México y Suri Cueva de Jalisco ganó la medalla de plata, en la final de plataforma 10 metros sincronizado femenil, luego de cosechar 279.48 puntos, en sus cinco rondas de saltos.

