Pacers ganan a Wizards
Siakam y Zubac impulsan a Indiana con 28 y 20 puntos, respectivamente
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INDIANÁPOLIS.- Pascal Siakam anotó 28 puntos e Ivica Zubac terminó con 20 puntos y 12 rebotes, y los Pacers de Indiana vencieron 114-101 a los Wizards de Washington la noche del miércoles.
Siakam acertó 7 de 17 tiros de campo y convirtió sus 12 intentos desde la línea de tiros libres. Andrew Nembhard sumó 17 puntos y 10 asistencias, y Kelly Oubre Jr. anotó los 14 unidades que consiguió en la primera mitad para Indiana.
Kyshawn George anotó 25 tantos y Anthony Davis aportó 21 puntos y 13 rebotes para los Wizards, que sufrieron su quinta derrota consecutiva. Trae Young anotó 12 de sus 15 unidades en la segunda mitad y Tre Johnson agregó 15 desde la banca para los Wizards.
Indiana, que cortó una racha de dos derrotas, abrió el último cuarto con una racha de 14-0 para tomar ventaja de 91-77.
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Los Pacers habían estado arriba 69-59 con 6:24 por jugar en el cuarto, antes de que los Wizards respondieran con un parcial de 18-8 para cerrar el periodo.
Los Wizards lograron su mayor ventaja del partido, 41-33, a mitad del segundo cuarto, antes de que los Pacers cerraran la primera mitad con una racha de 22-9 para irse al descanso arriba 55-50.
Indiana lanzó para 46% y limitó a los Wizards a 39% en la primera mitad. En el partido, los Pacers tiraron para 47%, mientras que los Wizards terminaron con 41%.
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