Pachuca pierde ante LA Galaxy

Leagues Cup sin mexicanos. Se acabó la esperanza de ver a equipos mexicanos pelear por la Leagues Cup tras la caída de Pachuca ante Galaxy. El cuadro de la MLS se quedó con la victoria con marcador de 2 tantos a 1, acabando así con la última esperanza de la Liga Mx para ganar este campeonato y ahora tendrán que esperar un año más para pelear por el mismo.

Desde el primer tiempo se presentaron acciones de peligro y no tardaron en moverse las redes, ya que Daniel Aceves marcó en propia puerta al minuto 27, con lo que el cuadro angelino tomaba la ventaja en el partido.

El primer tiempo aun tenía historias por contar, ya que al minuto 37, el histórico jugador alemán, Marco Reus, pudo poner el segundo tanto del encuentro luego de una buena jugada colectiva. De esta manera terminó el primer tiempo con la ventaja para los estadounidenses. La realidad es que el segundo tiempo no fue muy distinto pues si bien, los Tuzos sí tuvieron algunas oportunidades, se vieron superados por el LA Galaxy, quienes dominaron el balón y manejaron de buena forma su ventaja.

Cuando agonizaba el partido, el equipo de Jaime Lozano pudo descontar, luego de un golazo de Alemao, aunque no fue suficiente para empatar el juego y terminaron perdiendo por 2-1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEAGUES CUP SIN MEXICANOS

De nueva cuenta, la Leagues Cup será sin equipos mexicanos, ya que los 4 que habían avanzado cayeron en la ronda de cuartos de final. Tigres perdió ante el Inter Miami, Toluca ante Orlando City, Puebla ante Seattle Sounders y Pachuca contra el Galaxy, por lo que este torneo quedará, de nueva cuenta, en las vitrinas de la MLS.