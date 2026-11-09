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Paliza de Chiefs sobre los Jets

Kenneth Walker anota 3 TD y Kansas City corta racha de dos derrotas

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Paliza de Chiefs sobre los Jets
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      KANSAS CITY.- Patrick Mahomes lanzó para 242 yardas con un par de pases de touchdown a Kenneth Walker, quien añadió 102 yardas y una anotación por tierra, y los Chiefs de Kansas City retomaron el domingo el rumbo con una paliza 35-12 sobre los desdichados Jets de Nueva York. Walker terminó con 143 yardas desde la línea de golpeo y los Chiefs capturaron a Geno Smith cinco veces, además de mantener a los Jets fuera de la zona de anotación, lo que permitió a Kansas City (6-2) borrar el mal sabor de boca de derrotas consecutivas ante los Seahawks y los Broncos.

      Smith concluyó con 165 yardas por pase para los Jets (2-7), que sufrieron su cuarta derrota seguida. Se les acreditaron menos-9 yardas de ofensiva en el tercer cuarto, cuando Kansas City anotó un par de touchdowns que convirtieron una ventaja de 14-12 al descanso en una victoria cómoda.

      Los Chiefs han vencido a Nueva York en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos. Los Jets, sin su receptor estrella Garrett Wilson por una conmoción cerebral, se vieron reducidos a correr el balón con Braelon Allen o Breece Hall —de regreso de una lesión en el cuádriceps por primera vez en cinco partidos— o a que Smith lanzara pases cortos al novato Omar Cooper Jr.

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