Paliza de Pats sobre los Raiders

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FOXBOROUGH.- Fernando Mendoza hizo su debut en la NFL en circunstancias poco ceremoniosas el domingo.

La primera selección del draft de la NFL de este año asumió como quarterback de los Raiders de Las Vegas en el cuarto periodo de una derrota 45-17 ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Los Raiders perdían por el marcador final cuando restaban 6:06 y Mendoza reemplazó al veterano Kirk Cousins, quien tuvo su peor partido de la temporada para un equipo de Las Vegas que ha perdido dos seguidos tras abrir la campaña con tres victorias consecutivas.

Mendoza completó 6 de 8 pases para 48 yardas y un rating de 89,6. Ayudó a los Raiders a conseguir dos primeros downs, pero se quedó a 1 yarda en cuarta y 4 con Las Vegas en la zona roja.

"Necesito trabajar en mi velocidad porque no fui lo suficientemente rápido para ganar el borde, pero necesito mantenerme ahí y lanzar el balón por el centro", dijo Mendoza.

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Cousins llegó al domingo con la mejor marca de la liga con 11 pases de touchdown, y Las Vegas no había anotado menos de 26 puntos en cada uno de sus primeros cuatro partidos. Pero el jugador de 38 años recibió golpes, fue presionado y se frustró durante toda la tarde por la defensa de Nueva Inglaterra, que capturó a Cousins tres veces.

Con el resultado ya decidido, el entrenador de los Raiders, Klint Kubiak, decidió darle a Mendoza algo de tiempo de juego. Antes del domingo, la última vez que Mendoza tomó snaps en un partido importante fue en el juego por el título nacional del College Football Playoff el 19 de enero, cuando condujo a Indiana a una victoria 27-21 sobre Miami.

Esta vez, el hombre que los Raiders esperan que sea su quarterback franquicia se encargó de los minutos de trámite.

"No fue una gran experiencia por el resultado general. Quería aportar lo mío, de cualquier manera en que pueda ayudar al equipo. Me tocó entrar y agradezco a todos mis compañeros, especialmente a algunos de los titulares por salir ahí y mostrar ese esfuerzo de lucha. Al entrar en lo que llamarías tu debut en la NFL, es una buena experiencia. Todo novato lo vive en algún momento. Simplemente fue ese momento", expresó Mendoza.

El nivel de Cousins ha permitido que los Raiders lleven a Mendoza con calma. En la era moderna del draft, los únicos quarterbacks seleccionados con el número 1 que esperaron más que Mendoza para debutar fueron Jared Goff (10mo partido, 2016), JaMarcus Russell (12do partido, 2007) y Carson Palmer, la primera selección de 2003 que no jugó hasta su segunda temporada.

Kubiak señaló que Cousins está en condiciones de ser titular la próxima semana cuando los Raiders reciban a Buffalo. Mendoza espera estar listo la próxima vez que lo necesiten.

"Voy a seguir controlando lo que puedo controlar, pero es una buena experiencia tener algunos snaps de temporada regular para tomar como referencia, evaluar y mejorar a partir de eso",

afirmó Mendoza.