Partido de la NFL en México el más caro

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CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso de la NFL a México ha causado furor entre la multitud de aficionados al deporte de las tackleadas. Cuatro años han pasado desde el último partido que se jugó en la entonces cancha del Estadio Azteca entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals (21 noviembre del 2022); por ello, la gente ha respondido de gran manera, agotando los boletos en los cuatro días de venta que la empresa encargada de administrar el evento hizo (Ticketmaster), sin importar que estas sean las entradas más caras que habrá para la presente temporada de la NFL fuera del territorio de Estados Unidos.

Ya con el boletaje prácticamente agotado para el partido del próximo 22 de noviembre entre San Francisco y los Minnesota Vikings, en el Estadio Banorte, las entradas se pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de reventa.

En el sitio de TickPick, las entradas se están ofreciendo con precios desde los 570 (10 mil 108 pesos) hasta los 1950 dólares (34 mil 581 pesos), siendo estos los mejores lugares del estadio que no son zona VIP.

Diferencia

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Para dimensionar el valor que le están poniendo los sitios de reventa al partido en la Ciudad de México, en Londres, Inglaterra, una de las urbes más costosas para el turismo en el mundo, y la cual albergará tres partidos, en dos sedes, Tottenham Stadium y Wembley, la catedral del futbol, el boleto más accesible para el partido entre las Águilas de Philadelphia y los Jaguares de Jacksonville fue de 445 dólares (7 mil 891pesos), mientras que para el encuentro de los Jaguars ante los Houston Texans hubo boletos desde los 99 dólares (mil 755 pesos).

Otra de las plazas más cotizadas fue la de París, Francia, que en la presente temporada tuvo su primer partido con los Pittsburgh Steelers enfrentando a los New Orleans Saints.

De la misma manera, los boletos se agotaron en Ticketmaster del país local, pero se ofrecerieron desde los 195 dólares (3 mil 458 pesos), precios muy alejados de los del Estadio Banorte.

En Múnich, Alemania, otra de las sedes en donde habrá partido por segundo año consecutivo, los accesos van desde 338 dólares (5 mil 994 pesos) para ver a los Leones de Detroit y a los Patriotas de Nueva Inglaterra.