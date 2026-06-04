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El próximo 11 de junio la Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México y esta noche el Tricolor disputará el último de sus partidos de preparación.

Será ante Serbia en el estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos de Toluca.

Ya con la idea casi definida, con pocas dudas en torno al 11 que lanzará el próximo jueves en el inicio del Mundial y los 26 elementos al 100 por ciento, según "El Vasco", así disputará este duelo Javier Aguirre.

Será el octavo encuentro en lo que va del año y el conjunto nacional busca mantener su invicto para llegar a la Copa del Mundo sin conocer la derrota. Cinco victorias y dos empates suma la Selección Mexicana.

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En el banquillo rival estará un viejo conocido del futbol mexicano. El serbio Veljko Paunovic es quien dirige a la selección europea, que comienza su proceso ya con miras a la justa de 2030, luego de no lograr clasificar a esta que está por comenzar.

Posible alineación de México vs Serbia: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

- ¿Cuándo y dónde ver el México vs Serbia?

Este compromiso de la Selección Mexicana podrá ser visto en televisión abierta y aquí te contamos los detalles del último encuentro del Tricolor antes de su debut en el Mundial 2026.

Fecha: Jueves 4 de junio

Horario: 20:00

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.