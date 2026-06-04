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Alcalde procederá legalmente por intento de agresión: JGTS

El secretario de Gobierno descartó que en la discusión del presidente de Mexquitic y un civil hayan existido armas

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 10:16 a.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Se descarta que Francisco Javier Ortiz Hernández, presidente municipal de Mexquitic de Carmona haya sufrido un atentado con armas de fuego ayer por la noche, precisó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno.

      Previo a sostener una reunión en el Congreso del Estado con legisladores y autoridades electorales, Torres Sánchez refirió que sostuvo comunicación vía telefónica con el alcalde, quien le confirmó encontrarse en perfectas condiciones.

      Detalló que, de acuerdo con la versión del presidente municipal, acudió a una localidad como parte de sus funciones y en determinado momento sostuvo una discusión con un ciudadano, quien lo atacó con su propia fuerza.

      Recalcó que, si bien Ortiz Hernández confirmó el intento de agresión, en ningún momento existieron de por medio armas de fuego o punzocortantes.

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      "No hubo absolutamente ningún disparo. El presidente está bien en su integridad física. Solamente fueron cuestiones verbales. sabe de quién se trató y dijo que procederá legalmente", concluyó.

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