Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache
Personas aprovecharon el accidente del tráiler para llevarse parte de la carga; no hay heridos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una volcadura de un tráiler con carga de harina se registró este jueves en la carretera 57 , rumbo a Matehuala.
El reporte se recibió cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el conductor del tráiler perdió el control y volcó.
Los hechos se suscitaron en el kilometro 109 con dirección al norte, cerca a la comunidad del Huizache.
Mientras se hacía presente la autoridad, las pobladores cercanos saquearon el producto de la unidad volcada. Solo se reportan daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Más tarde, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos.
Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial
Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente
no te pierdas estas noticias
Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache
Redacción
Personas aprovecharon el accidente del tráiler para llevarse parte de la carga; no hay heridos
Muere indigente atropellado en la carretera ´57
Redacción
En la madrugada, personas reportaron el hallazgo de la persona fallecida y tres horas después arribó la Estatal