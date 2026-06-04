Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache

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Una volcadura de un tráiler con carga de harina se registró este jueves en la carretera 57 , rumbo a Matehuala.

El reporte se recibió cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el conductor del tráiler perdió el control y volcó.

Los hechos se suscitaron en el kilometro 109 con dirección al norte, cerca a la comunidad del Huizache.

Mientras se hacía presente la autoridad, las pobladores cercanos saquearon el producto de la unidad volcada. Solo se reportan daños.

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Más tarde, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos.