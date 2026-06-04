Se fuga reo durante traslado a casa de justicia en Puebla

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Un reo acusado del delito de secuestro se fugó la madrugada de este jueves cuando era trasladado a una Casa de Justicia de la ciudad de Puebla.

Fuga de Luis Ángel durante traslado judicial

La Persona Privada de la Libertad, identificada como Luis Ángel "N", era objeto de un procedimiento de traslado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla para un desahogo judicial.

Sin embargo, a la altura del municipio de Amozoc logró darse a la fuga, lo que activó un operativo especial de búsqueda; en tanto, al menos dos agentes de la Policía estatal fueron retenidos para definir su situación legal.

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Acciones de la autoridad tras la evasión

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión del reo.

En un comunicado de prensa, detalló que de manera inmediata las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el área y puntos cercanos, con el propósito de ubicar y reaprehender al masculino.

Además, reportó que a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) y puso a disposición a dos policías custodios.

Ello con el fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones legales procedentes.

Además, se inició una investigación interna para identificar las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho y, en su caso, deslindar responsabilidades ante omisiones o incumplimiento de los procesos establecidos.