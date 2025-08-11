Pato O’Ward se queda sin título de la IndyCar

México.- Pato O’Ward recibió un duro golpe este fin de semana, luego de haberse quedado con las ganas de firmar una victoria en el Grand Prix de IndyCar por un fallo en su vehículo. El pésimo resultado del mexicano le permitió a Alex Palou conquistar su tercer título de forma consecutiva, el cuarto en su carrera.

El mexicano arrancó la carrera del domingo en la primera posición de la parrilla, con la misión de buscar sumar más que Palou para poder extender la pelea por el título hasta el final de la temporada, cosa que no logró.

Pato comenzó liderando las primeras vueltas del Gran Prix de Portland, entró a pits y perdió un par de posiciones en la grilla, pero todo parecía ser parte de la estrategia de McLaren.

O’Ward y el pelotón corrían la vuelta número 21, pero el auto del mexicano comenzó a perder potencia, una falla en el monoplaza obligó al regiomontano a dirigirse a los pits para ver si el equipo podía hacer algo.

Después de unos cuantos minutos, el mexicano salió al ruedo, con ocho vueltas de rezago. El sueño del título se esfumó en ese preciso instante, ya que Palou peleaba por el liderato de la carrera.

El piloto español de Chip Ganassi Racing terminó la carrera en tercer lugar, lo suficiente para asegurar su tercer título consecutivo y celebrar convertirse en tetracampeón de la categoría.

Pato O’Ward terminó en la posición número 25 en la competencia, fue un día complicado para el volante tricolor.