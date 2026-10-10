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Seis palestinos muertos en ataques con drones en Gaza

Los ataques con drones en Gaza causaron muertos y heridos en zonas civiles, según fuentes hospitalarias y oficiales.

Por EFE

Octubre 10, 2026 04:52 p.m.
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Seis palestinos muertos en ataques con drones en Gaza
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      Al menos seis palestinos murieron y varios resultaron heridos este sábado en ataques con drones del Ejército israelí en la Franja de Gaza, a un día de que se cumpla un año del alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre de 2025.

      Ataques con drones del Ejército israelí en Gaza

      El ataque más mortífero tuvo lugar en las inmediaciones del centro comercial Panda, en la ciudad de Gaza, donde un dron israelí alcanzó a un grupo de civiles y mató a cuatro personas, según el hospital Al Shifa.

      En el este de la capital gazatí, otro bombardeo con dron contra un grupo de civiles en la calle Yafa mató a un hombre e hirió a varias personas más, de acuerdo con la misma fuente.

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      Víctimas y contexto de la ofensiva

      Por la noche, un dron israelí atacó a tres personas que circulaban en bicicletas eléctricas cerca del salón Abdín, en la carretera Saláh al Din, al este del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, causando un muerto y varios heridos, según informó la agencia oficial palestina Wafa.

      Además, una mujer resultó herida hoy por disparos del Ejército israelí en Beit Lahia, en el norte de la Franja, y otro civil en las inmediaciones de la zona de Iqlimi, en Al Mawasi (Jan Yunis, sur).

      Con estas víctimas, el número de muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023 asciende a 74.370, y el de heridos a 175.371, según el último balance de las autoridades sanitarias gazatíes.

      Desde la entrada en vigor del alto el fuego, hace casi un año, han muerto 1.481 palestinos y 5.254 han resultado heridos, a lo que se suman los cuerpos de 836 personas recuperados de entre los escombros, según las mismas fuentes.

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