Paulinho y Toluca ‘doman’ al León

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Paulinho y Toluca ‘doman’ al León

México.- Toluca selló un contundente 4-2 sobre el León en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo en el que Paulinho y Alexis Vega fueron las grandes figuras del equipo escarlata.

La maquinaria ofensiva de los Diablos encontró el primero de la noche en el minuto 5 del juego. Nicolás Castro se quitó de encima a un defensor con un gran recorte y también a Óscar Jiménez, para servirle el balón a Jesús Angulo, quien se encargó de definir con pierna izquierda.

Tras esa anotación, el juego presentó oportunidades para ambas ocasiones, aunque predominaron más por parte del conjunto mexiquense que no lograba finiquitar sus opciones de cara al arco rival.

Al 35, David Ramírez fue derribado en el área por Castro, el silbante señaló penalti a favor del cuadro esmeralda y James Rodríguez no titubeó a la hora de cobrar desde los 11 pasos para poner el empate en el marcador. El colombiano le dio un gran respiro a su escuadra que cerró el primer tiempo de buena manera.

Una vez más, Toluca arrancó la segunda mitad, al 48’, encontrando el gol de manera inmediata. Alexis Vega protagonizó una increíble jugada individual, quitándose a tres defensores del León para conectar con Paulinho para el primero en su cuenta personal.

El hambre de los Diablos por encontrar otra anotación la saciaron 10 minutos después. Una exquisita combinación escarlata terminó en el gol de Alexis Vega.

Ignacio Ambriz, quien vive su segunda etapa con León, movió el banquillo para encontrar respuesta, la cual llegó de manera inmediata para darle sabor al cierre del juego.

Alfonso Alvarado acercó a su equipo tras un buen centro de Iván Moreno que se le escurrió a la defensa de Toluca, pero fue aprovechado por el atacante esmeralda para recortar distancias.

Paulinho firmó su doblete al 76, luego de vencer a quemarropa a Jiménez con un gran remate de cabeza. Esta anotación significó la novena para el portugués que, de momento, marcha como líder goleador del torneo.

